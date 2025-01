PC prende suspeito de roubar e manter motorista de aplicativo como refém por 5 horas, em Belém

Um homem foi preso preventivamente nesta quarta-feira (8/1), em Belém, por suspeita de envolvimento no assalto a um motorista de aplicativo. Segundo a Polícia Civil, quatro homens solicitaram uma corrida por meio de um aplicativo e, quando o motorista chegou ao local, os suspeitos, armados, anunciaram o roubo e levaram o veículo da vítima, que ficou sob o poder deles por cerca de cinco horas.

Ainda de acordo com a PC, as investigações iniciaram logo após o crime de roubo, ocorrido no dia 24 de julho de 2024, na rua Mogno, em Marituba, na Grande Belém. O quarteto, além de manter a vítima como refém em uma área de mata, utilizou o veículo para realizar outros roubos em Belém, conforme as autoridades.

Por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA/DRCO), a polícia conseguiu localizar um dos suspeitos. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o homem por roubo majorado, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima.

Depois de capturado, o preso foi conduzido ao sistema penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça. Quanto aos outros envolvidos no crime, a polícia já os identificou e continua com as investigações para capturá-los.