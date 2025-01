VÍDEO: Passageira agride motorista de aplicativo após ele se recusar a entrar em garagem de prédio

Uma passageira agrediu o motorista de aplicativo que oferecia o serviço de transporte após ele se recusar a entrar na garagem do edifício onde ela morava, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, na Bahia. A confusão, registrada no dia 26 de dezembro, aconteceu dentro do veículo do condutor Luan Felipe e foi filmada por ele.

Nas imagens, que vem viralizando nas redes sociais, a mulher ordena que o motorista entre no estacionamento do prédio para ela se sentir mais segura, pois estava "cheia de joiás". Ele recusa, pois disse que estava com outra corrida esperando. Ela questiona a decisão, alegando que nunca passou por essa situação anteriormente ao utilizar serviço de transporte por aplicativo. Apesar da insistência da passageira, o motorista mantém firme sua posição de não entrar no local. Assista ao momento:

VEJA MAIS

Em seguida, a mulher, que está no banco de trás, se levanta dentro do carro e tenta girar o volante. Sem sucesso, ela começa a agredir o motorista com tapas no braço, ombro e rosto, além chamá-lo de “imbecil”.

Após a agressão, o motorista ordena que a mulher se retire do carro e desce junto. Ainda fora do veículo, ela continua com as agressões verbais. Momentos depois, ele retorna ao carro e informa que toda a ação foi gravada, antes de ir embora.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)