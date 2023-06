Motorista de app agride, derruba e quase arrasta mulher com filha no colo

Um motorista de aplicativo agrediu, derrubou e quase arrastou uma mulher, que estava com a filha no colo, em um posto de combustíveis na zona norte da capital paulista. O crime foi na noite de domingo (18) em São Paulo.

As vítimas estavam perto dos muros e grades do estabelecimento, com o veículo branco parado ao lado. Em determinado momento, o condutor puxa a mulher enquanto arranca com o carro, derrubando e arrastando mãe e filha, de apenas dois anos.

A mulher tinha solicitado um motorista por aplicativo e, na viagem, a criança começou a chorar dentro do veículo. Segundo a mãe, a situação irritou o condutor, que pedia para que ela fizesse a bebê parar de chorar.

A mãe viu que a situação começou a ficar insustentável e pediu para cancelar a corrida. Elas desceram no posto de combustíveis e, após mãe e filha descerem, o criminoso pegou no braço da mulher, puxando-a a derrubando-a com a criança e saindo com o veículo.

A polícia foi procurada para identificar o homem. A empresa inDrive, onde o motorista é cadastrado, lamentou a situação e afirmou que bloqueou o homem, além de estar "à disposição para auxiliar" a passageira e a filha e colabora com as autoridades.

O condutor não foi localizado até o momento.