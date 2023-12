Discussão sobre quantidade de passageiros leva homem a agredir motorista de app; vídeo

Durante uma corrida por aplicativo em Curitiba, na manhã do dia 26, domingo passado, um motorista foi agredido por um passageiro de 43 anos. A Polícia Civil investiga o caso e, segundo o trabalhador, que buscou um casal em uma balada no bairro Batel, logo no início da corrida aconteceu uma discussão sobre a quantidade de passageiros que iriam fazer a viagem. Assista:

Pelos vídeos, é possível ver que o passageiro está segurando uma garrafa de bebida alcoólica e insiste na discussão. O motorista pede para que o homem desça do veículo, mas ele se recusa e chega a ameaçar o profissional.

A companheira do homem tenta acalmá-lo, mas ele grita e a manda ficar calada. Na sequência, o passageiro, sem cinto, se aproxima abruptamente do motorista, com tom de voz elevado, e o xinga. Após isso, bate com a mão no rosto do trabalhador. "Leva lá e cala a boca. [...] Tu vai ganhar teus R$ 18, só me leva lá", diz o agressor.

Depois desse momento, o motorista parou o veículo, no bairro Centro, e o homem desceu. De acordo com o advogado que representa o profissional, o passageiro chegou a chutar o carro, o que causou danos na lataria do veículo. A Polícia Militar (PM) foi acionada e um Boletim de Ocorrência (BO) indicando ameaça foi registrado.

Os dois lados

Autor das agressões, o passageiro denunciado admitiu que se alterou com o motorista e afirmou que estava alcoolizado e sob efeito de drogas. Também disse que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

Já o motorista declarou que está com medo de represálias. Ele está temporariamente em outra cidade, mas adiantou que voltará a Curitiba para possibilitar o andamento das investigações.

O advogado do trabalhador afirmou que vai pedir providências ao Ministério Público do Paraná (MP-PR) em relação à agressão sofrida pelo cliente e também em relação à companheira do passageiro.