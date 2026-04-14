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Polícia

PC prende suspeito de matar homem a facadas após bebedeira em loja de conveniência em Ananindeua

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o suspeito assassinou a vítima apenas por ser amiga de um outro homem com quem havia brigado momentos antes

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o corpo da vítima no local do crime. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Adriano Victor Marques dos Santos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (14/4), suspeito de matar Elinaldo Cordovil Alves com cerca de 15 facadas em Ananindeua, na Grande Belém. O crime ocorreu na madrugada de 23 de março deste ano, na passagem São Pedro, no bairro Maguari, na loja de conveniência que pertencia ao suspeito. De acordo com as autoridades, o suspeito ainda tentou matar um outro homem, identificado como Gabriel Correa Silva, que conseguiu correr do ataque.

Conforme as investigações da PC, Adriano se desentendeu com Gabriel e os dois entraram em luta corporal. Os dois teriam pegado garrafas de bebidas e ido para o embate. Gabriel acertou Adriano e correu na sequência. Foi nesse momento que, ainda conforme a PC, o suspeito pegou um gargalo de garrafa e uma faca e foi atrás do Gabriel, mas ele conseguiu fugir.

No entanto, ao retornar para o estabelecimento, Adriano encontrou Elinaldo. A apuração da Polícia Civil apontou que o suspeito matou a vítima a golpes de faca, apenas por ser amigo de Gabriel e também por não ter conseguido alcançá-lo.

Com o avanço do trabalho investigativo, a PC representou pela prisão preventiva de Adriano, que foi expedida pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua. Nesta terça (14/4), a equipe da Seccional de Ananindeua cumpriu a ordem judicial contra Adriano. Ele segue à disposição da justiça.

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