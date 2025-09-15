Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende seis suspeitos de integrarem facção criminosa no Marajó

De acordo com a Polícia Civil, um dos presos foi capturado durante um evento na cidade de Oeiras do Pará

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil conduzindo um dos suspeitos detidos na operação. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Seis homens suspeitos de integrarem uma facção criminosa com atuação no Marajó foram presos pela Polícia Civil durante a 14ª fase da operação “Parabellum”. De acordo com a PC, um dos suspeitos foi preso durante um evento na cidade de Oeiras do Pará. As prisões ocorreram, além de Oeiras, em Belém, Anajás e Afuá, no último sábado (13/9) e também nos dias 11 e 12 deste mês.

O trabalho, realizado pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) e com apoio operacional da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, foi deflagrado visando identificar membros de facção criminosa e responsabilizá-los pelo delito de integrar organização criminosa, crime previsto na Lei nº 12.850.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado após parecer ministerial do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPPA). Os suspeitos permanecem à disposição do Poder Judiciário.

VEJA MAIS

image Suspeito de integrar facção criminosa morre durante intervenção policial no Marajó
Com o suspeito, os militares informaram que apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre 38 com uma munição deflagrada e outra intacta

image Foragido por organização criminosa e homicídio em Mato Grosso é preso no Pará
O suspeito seria uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Sorriso, no Mato Grosso

image Operação nacional prende supostos membros de facção criminosa com atuação no Pará e Santa Catarina
Entre os presos está um homem apontado como “torre” e tesoureiro da organização criminosa em Santa Izabel do Pará

Até o momento, a DRFC já efetuou 160 prisões somente no ano de 2025.

Punição

A legislação brasileira determina reclusão de três a oito anos para quem “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende

seis suspeitos

integrarem facção criminosa

marajó

oeiras do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PM prende homem que conduzia motocicleta roubada em Igarapé-Açu

O suspeito foi abordado pelos agentes enquanto trafegava pela PA-127, na altura do quilômetro 3

15.09.25 18h07

POLÍCIA

PC prende seis suspeitos de integrarem facção criminosa no Marajó

De acordo com a Polícia Civil, um dos presos foi capturado durante um evento na cidade de Oeiras do Pará

15.09.25 17h20

POLÍCIA

PM interrompe festa clandestina com adolescentes e drogas no Marajó

No local, os agentes encontraram nove papelotes de cocaína e dois papelotes de maconha

15.09.25 16h41

POLÍCIA

Foragido do sistema penitenciário, 'Kiko' morre após ação da PM no Marajó

O suspeito estaria agredindo a companheira na residência do casal, que acionou a Polícia Militar para denunciar o ocorrido

15.09.25 15h14

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

ACIDENTE

Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia

A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)

15.09.25 8h44

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar por vaga em rua de Belém

A ação deflagrada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ocorreu na manhã de domingo (14)

15.09.25 10h04

POLÍCIA

Homem é condenado por matar a pauladas pescador que recusou drogas em Belém

De acordo com o juiz Claudio Hernandes Silva Lima, o réu desferiu pauladas na cabeça da vítima e, ao cair no chão, continuou agredindo o pescador

15.09.25 14h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda