PC prende seis suspeitos de integrarem facção criminosa no Marajó

Seis homens suspeitos de integrarem uma facção criminosa com atuação no Marajó foram presos pela Polícia Civil durante a 14ª fase da operação “Parabellum”. De acordo com a PC, um dos suspeitos foi preso durante um evento na cidade de Oeiras do Pará. As prisões ocorreram, além de Oeiras, em Belém, Anajás e Afuá, no último sábado (13/9) e também nos dias 11 e 12 deste mês.

O trabalho, realizado pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC) e com apoio operacional da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, foi deflagrado visando identificar membros de facção criminosa e responsabilizá-los pelo delito de integrar organização criminosa, crime previsto na Lei nº 12.850.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado após parecer ministerial do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPPA). Os suspeitos permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Até o momento, a DRFC já efetuou 160 prisões somente no ano de 2025.

Punição

A legislação brasileira determina reclusão de três a oito anos para quem “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”.