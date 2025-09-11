Foragido por organização criminosa e homicídio em Mato Grosso é preso no Pará
O suspeito seria uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Sorriso, no Mato Grosso
Rafael Ferreira da Silva, foragido do estado do Mato Grosso (MT) por organização criminosa e homicídio qualificado, foi preso no sudoeste do Pará. A ação foi realizada pela Polícia Civil na manhã da última quarta-feira (10), no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, onde o suspeito estava escondido. De acordo com as investigações policiais, o suspeito seria uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Sorriso (MT).
O mandado de prisão temporária contra Rafael foi cumprido após a troca de informações do setor de inteligência da PC do Pará e da Polícia Judiciária Civil do MT. Foi repassada a informação sobre o possível endereço onde o investigado estava morando. Assim, os agentes passaram a monitorar a área e os policiais verificaram que Rafael usava nas redes sociais uma foto do cartaz de procurado, feito pela polícia, e escreveu “vai pegar nunca”, desafiando as autoridades.
Durante a abordagem, não houve resistência. O investigado foi encaminhado para a delegacia, onde confessou ocupar o cargo de “Disciplina Geral” da facção em Sorriso. A função era considerada de alta hierarquia, responsável por impor regras e punir integrantes e rivais. Ele também relatou já ter passagens por crimes graves, incluindo latrocínio em Manaus (AM) no ano de 2020, além de registros por furto qualificado e tráfico de drogas no Mato Grosso.
