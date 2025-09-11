Foragido por organização criminosa e homicídio em Mato Grosso é preso no Pará

Rafael Ferreira da Silva, foragido do estado do Mato Grosso (MT) por organização criminosa e homicídio qualificado, foi preso no sudoeste do Pará. A ação foi realizada pela Polícia Civil na manhã da última quarta-feira (10), no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, onde o suspeito estava escondido. De acordo com as investigações policiais, o suspeito seria uma das principais lideranças da facção criminosa Comando Vermelho no município de Sorriso (MT).

O mandado de prisão temporária contra Rafael foi cumprido após a troca de informações do setor de inteligência da PC do Pará e da Polícia Judiciária Civil do MT. Foi repassada a informação sobre o possível endereço onde o investigado estava morando. Assim, os agentes passaram a monitorar a área e os policiais verificaram que Rafael usava nas redes sociais uma foto do cartaz de procurado, feito pela polícia, e escreveu “vai pegar nunca”, desafiando as autoridades.

Durante a abordagem, não houve resistência. O investigado foi encaminhado para a delegacia, onde confessou ocupar o cargo de “Disciplina Geral” da facção em Sorriso. A função era considerada de alta hierarquia, responsável por impor regras e punir integrantes e rivais. Ele também relatou já ter passagens por crimes graves, incluindo latrocínio em Manaus (AM) no ano de 2020, além de registros por furto qualificado e tráfico de drogas no Mato Grosso.