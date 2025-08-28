Foragido há nove anos da Justiça, homem procurado por homicídio é preso em Santa Bárbara do Pará

Dailson Chagas de Morais foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28/8), em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PC, ele estava foragido da Justiça há cerca de nove anos por um homicídio que ocorreu no mesmo município em 31 de julho de 2016.

De acordo com as autoridades, o suspeito, junto com outros familiares, desferiu golpes de faca em Paulo Ricardo Pantoja da Silva após uma discussão por razão fútil em um balneário. As investigações da Polícia Civil apontaram que Dailson teria sido o autor do golpe fatal que atingiu o coração da vítima.

As outras pessoas envolvidas no crime já tinham sido presas e processadas. Apenas o suspeito que estava foragido. Na época do caso, o ocorrido gerou grande comoção em Santa Bárbara.

Nesta quinta (28/8), a PC descobriu onde está Dailson. Com isso, os agentes foram até ele e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva que estava em aberto pelo crime de homicídio qualificado. O preso segue à disposição do Poder Judiciário.