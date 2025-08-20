Operação nacional prende supostos membros de facção criminosa com atuação no Pará e Santa Catarina

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), realizou nesta terça e quarta-feira (19 e 20) a prisão de seis pessoas investigadas por integrarem uma facção criminosa. A ação contou com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Entre os presos está um homem apontado como “torre” e tesoureiro da organização criminosa em Santa Izabel do Pará. Ele foi localizado na zona rural de Santa Bárbara, onde mantinha um depósito de drogas que abasteciam pontos de venda controlados por ele no município.

“No local foram apreendidas drogas, celulares, anotações e um veículo utilizado para transportar os entorpecentes de um município para outro”, explicou o delegado Juliano Corrêa, diretor da DRCO.

Outras cinco prisões ocorreram em Mosqueiro, Vila dos Cabanos, Medicilândia e Barcarena, no Pará, e em Itajaí, no estado de Santa Catarina. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer ministerial do GAECO/MPPA.

Balanço da operação

De acordo com a Polícia Civil, somente em 2025 a DRFC já efetuou 151 prisões contra membros de organizações criminosas, com materialização de delitos como extorsões, tráfico de drogas e crimes conexos.

A operação também contou com o apoio dos Núcleos de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba e Altamira, além das Delegacias de Mosqueiro, Jacundá, Vila dos Cabanos, Barcarena Sede e Medicilândia, bem como da Polícia Civil de Santa Catarina, demonstrando a integração entre forças policiais.

Todos os presos foram colocados à disposição da Justiça. As diligências continuam para identificar e prender outros integrantes da facção.