suspeito de integrar facção criminosa morre durante intervenção policial no marajó

Um homem identificado como Daniel Soares morreu nesta sexta-feira (12) após uma intervenção da Polícia Militar, em Breves, no Arquipélago do Marajó. As investigações apontam o suspeito como integrante de uma facção criminosa. Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia informando que um homem estaria armado e vendendo drogas na Estrada da Madenorte, no bairro Jardim Tropical.

Ainda conforme o portal Notícia Marajó, os agentes de segurança foram ao local e localizaram o suspeito em uma casa. Ainda segundo a versão da Polícia Militar, foi feita a aproximação. No entanto, ainda conforme os militares, o suspeito não obedeceu à ordem para se entregar e efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

Daniel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi confirmada a morte dele. Com o suspeito, os militares informaram que apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre 38 com uma munição deflagrada e outra intacta, e, ainda, papelotes de maconha. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos necessários. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.