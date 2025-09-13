Capa Jornal Amazônia
Suspeito de integrar facção criminosa morre durante intervenção policial no Marajó

Com o suspeito, os militares informaram que apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre 38 com uma munição deflagrada e outra intacta

O Liberal
fonte

Com o suspeito, os militares informaram que apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre 38 com uma munição deflagrada e outra intacta (Foto: portal Notícia Marajó)

Um homem identificado como Daniel Soares morreu nesta sexta-feira (12) após uma intervenção da Polícia Militar, em Breves, no Arquipélago do Marajó. As investigações apontam o suspeito como integrante de uma facção criminosa. Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia informando que um homem estaria armado e vendendo drogas na Estrada da Madenorte, no bairro Jardim Tropical.

Ainda conforme o portal Notícia Marajó, os agentes de segurança foram ao local e localizaram o suspeito em uma casa. Ainda segundo a versão da Polícia Militar, foi feita a aproximação. No entanto, ainda conforme os militares, o suspeito não obedeceu à ordem para se entregar e efetuou um disparo de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

VEJA MAIS:

image Suspeito de tráfico morre em troca de tiros com a PM em São Sebastião da Boa Vista
O caso foi registrado no último sábado (14), no Arquipélago do Marajó

image ‘Paiuca’ morre em intervenção policial na cidade de Bagre, no Marajó
O suspeito teria envolvimento em uma série de furtos no município

Daniel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi confirmada a morte dele. Com o suspeito, os militares informaram que apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre 38 com uma munição deflagrada e outra intacta, e, ainda, papelotes de maconha. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos necessários. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

 

