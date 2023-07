PC prende homem que perseguia esposa em Limoeiro do Ajuru

Nazareno Diniz da Silva foi preso, na manhã deste sábado (22), por perseguir a esposa no município de Limoeiro do Ajuru, no nordeste do Pará. A vítima, identificada apenas pelas iniciais V. G. D, disse aos policiais civis que há um mês tenta se separar do suspeito. Segundo relato dela à polícia, Nazareno sempre apresentou comportamento agressivo enquanto o casal estava junto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem passou a perseguir a mulher assim que ela saia de casa, além de ficar parado na frente da casa da mãe da vítima. Por volta das 9h de sábado, a PC conseguiu encontrar Nazareno e realizar a prisão em flagrante.

Ele deve responder pelo crime de perseguição majorada, podendo pegar até dois anos de prisão. Caso haja registros da vítima de violência doméstica contra o suspeito, a pena pode ser aumentada, com base no artigo 121 da Lei 14.132/21.