Homem é preso por incendiar casa após não aceitar término do relacionamento em Baião

Valdoli Carneiro Medeiros foi preso pela Polícia Civil, na tarde deste sábado (22), suspeito de atear fogo em uma casa, localizada na Vila Massaranduba, zona rural de Baião, município no nordeste do Pará. O imóvel onde o crime ocorreu era onde o homem detido morava com a companheira, identificada como Marcilene Santa Rosa Ferreira. Não há relatos de feridos no incêndio.

VEJA MAIS

Por volta das 14h30, a mulher acionou a Polícia Civil dizendo que Valdoli incendiou o lugar onde ela morava com o suspeito. O motivo, segundo o relato dela aos policiais, foi que a mulher não queria continuar o relacionamento. O suspeito não quis aceitar o término e, segundo a vítima, teria ateado fogo no imóvel, que foi completamente destruído.

Nos arredores do local do crime, a PC conseguiu localizar Valdoli e o prendeu em flagrante. Ele foi levado à Delegacia de Baião e responderá por incêndio majorado. O suspeito segue à disposição da Justiça.