Mulher coloca fogo no carro do marido após suposto flagra de traição

Nesta terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em um veículo em maceió, Alagoas. Não houve relatos de feridos no incidente, que teria sido causado por uma mulher traída.

Segundo informações de testemunhas, uma mulher teria ateado fogo no automóvel após flagrar seu marido com uma amante. No entanto, a causa exata do incêndio ainda não foi confirmada pelas autoridades competentes.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros, compostas por seis militares, foram enviadas ao local por volta das 12h30. Ao chegarem à ocorrência, os bombeiros conseguiram debelar as chamas utilizando água, porém, o veículo acabou sendo completamente destruído pelo fogo.