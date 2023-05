Marido expõe traição e diz não ser pai de criança durante chá revelação; amante estava na festa

Durante uma festa de chá de revelação, feita para revelar o sexo do bebê, um homem revelou, na verdade, uma suposta traição da esposa, afirmando que o pai da criança seria o amante. O caso ocorreu no México.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, o marido da jovem pega o microfone aparentando iniciar um discurso, quando começa a relatar uma série de fatos com o auxílio de um advogado. Ele apresenta um exame de ultrassom que mostra que a idade gestacional é equivalente a seis meses, e não de quatro, como informava a esposa.

O homem também mostra aos convidados um vídeo onde ela e o suposto amante aparecem saindo do que parece ser um quarto, ambos enrolados com toalhas, em um contexto íntimo e faz uma nova revelação: o amante está presente na festa, sendo ele conhecido do casal.

O pai da mulher grávida chega a questionar a jovem, que aparece aflita, segurando nos braços do marido traído.

As imagens também mostram o suposto amante sendo atacado pelos convidados, com direito a bolo na cara e empurrões.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)