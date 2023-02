Pombo usado em chá revelação morre intoxicado por tinta rosa

O pombo que foi pintado de rosa - e resgatado após ser usado em um chá revelação - morreu na última segunda-feira (6), depois de não resistir às toxinas liberadas pela tintura usada no corpo dele. O caso ocorreu em Nova York. As informações são do Maré News.

Em um post publicado no Facebook, a equipe do Wild Bird Fung - responsável por acolher a ave -, escreveu que todos estavam profundamente tristes em informar que o Flamingo", a "doce pomba cor de rosa” havia falecido.

"Nossa equipe tentou vários métodos para remover a tinta, que acreditamos ser tinta de cabelo, com sucesso limitado. Apesar de nossos melhores esforços para reduzir as toxinas que saíam do corante, mantendo-o calmo e estável, ele morreu durante a noite”, escreveram eles.

“Acreditamos que sua morte foi causada pela inalação das toxinas”, continuam, concluindo a causa do óbito do animal.

Ainda segundo a publicação, a ave estava sendo criada para alimentação e estava desnutrida, sem habilidades de sobrevivência quando fosse solto. A equipe acredita que o pombo não iria conseguir viver em um parque da cidade por ser indefeso.