Pombo pintado de rosa para chá revelação é resgatado por protetor de aves

Um pombo foi resgatado após ser pintado de rosa para um chá revelação no Madison Square Park, em Nova York, na última segunda-feira (30). O animal foi liberto por meio do auxílio de um protetor de aves, que levou-o até o centro de reabilitação para vida selvagem Wild Bird, no Upper West Side. As informações são do UOL.

De acordo com o membro da sede, Antonio Sanchez, os funcionários da clínica ficaram surpresos e indignados pelo estado cruel em que o pombo chegou, ou seja, todo pintado de rosa. Ele afirmou que todos ficaram “enojados por alguém ter feito isso” com o animal.

Sob os cuidados dos clínicos, o pombo foi atendido, recebendo o tratamento adequado e sendo, inclusive, batizado de “Flamingo” por conta da cor que foi tingido.

Os protetores acreditam que a ave tenha sido adquirida em um mercado supostamente clandestino, pois o pombo não sabe voar e apresentava graves sinais de desnutrição.

O que mais preocupa a equipe do centro é saber que o uso de animais em eventos como chá revelação, por exemplo, tem se tornado preocupante.

"Tenho visto um aumento tão grande no tingimento de pássaros para festas de revelação de gênero e outros eventos ridículos. Me dá náuseas. Estas aves já têm bastante dificuldade sem serem tingidas. Onde houver uma, certamente haverá mais, pois eles geralmente soltam essas aves tingidas em bandos", declarou Stephanie Schick, voluntária de um centro de resgate de animais.