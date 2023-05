Depois de 22 anos, mulher descobre traição de marido com sua própria mãe pelo DNA

Uma reviravolta chocante abalou a vida de uma mulher que afirma que "sua vida foi destruída" após realizar um teste de DNA revelador. A análise genética confirmou que seu marido manteve um caso secreto com sua própria mãe e é o pai biológico de dois de seus irmãos. Para preservar a própria identidade, a mulher compartilhou sua história em um depoimento no Reddit.

A mulher contou que conheceu o marido quando tinha 15 anos, engravidou aos 17 anos e que o casal decidiu morar com seus pais. Logo após o nascimento de sua filha mais velha, eles oficializaram a união e se mudaram para a propriedade do falecido avô da mulher, que ficava ao lado da casa dos pais.

Segundo ela, o relacionamento com seu marido era considerado "bom", com momentos agradáveis juntos, trocas de presentes e uma frequência sexual de pelo menos duas vezes por semana. Ao longo dos anos, o casal teve mais três filhos, e a mulher está atualmente grávida novamente.

No entanto, tudo desmoronou quando, ao retornar de uma viagem com suas amigas, ela flagrou a mãe e o marido fazendo sexo. Sua mãe, seminua, fugiu às pressas para a casa vizinha. Ao confrontar seu marido, ele admitiu o envolvimento com a sogra e revelou que mantinham relações sexuais desprotegidas pelo menos uma vez por mês.

Ao refazer os cálculos, a mulher ficou horrorizada ao perceber que os irmãos gêmeos e o irmão mais novo poderiam ser filhos de seu marido. Indignada, ela decidiu revelar toda a situação ao seu pai.

Confirmação através do DNA

Com a confissão do marido, ela conseguiu convencer o pai a realizar testes de DNA em seus três filhos mais novos. O resultado confirmou que os gêmeos são, de fato, filhos biológicos do genro. Atualmente, a denunciante e seu pai estão tentando vender as propriedades para adquirir uma nova residência onde possam morar juntos. Ela também mencionou que, como a propriedade ainda está registrada em nome do pai, o marido não terá direito a nenhum valor proveniente da venda, assim como sua mãe não receberá pensão alimentícia.

"Ele engravidou minha mãe menos de uma semana após me engravidar, e embora eu tenha achado adorável e divertido compartilhar a experiência da gravidez com minha mãe, ela estava grávida dos meio-irmãos dos meus filhos", relatou a denunciante em seu depoimento narrado no Reddit.