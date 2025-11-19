Capa Jornal Amazônia
PC prende homem que agrediu o próprio filho de 14 anos com socos nas costelas, no Marajó

Segundo a Polícia Civil, o histórico de violência é recorrente e o episódio mais recente ocorreu no dia 5 deste mês durante uma discussão familiar

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: arquivo)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na tarde de terça-feira (18/11) em Salvaterra, no Marajó, suspeito de agredir o próprio filho, de 14 anos, com socos nas costelas. Segundo a PC, o histórico de violência é recorrente e o episódio mais recente ocorreu no dia 5 deste mês durante uma discussão familiar, quando o suspeito também proferiu ofensas graves contra o jovem.

Ainda conforme a Polícia Civil, o homem já havia sido preso em flagrante em julho de 2024 pelo crime de maus-tratos, ocasião em que foram impostas medidas protetivas ainda vigentes que foram novamente descumpridas. Há cerca de uma semana, ele voltou a praticar agressões contra o adolescente, configurando reincidência.

A PC requereu a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, diante do risco de continuidade criminosa; na conveniência da instrução criminal, evitando intimidação da vítima e de testemunhas; e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a efetividade das medidas protetivas.

O suspeito foi conduzido para a unidade policial de Salvaterra para a realização dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de violência doméstica e familiar, pelos crimes de maus-tratos e descumprimento de medida protetiva, conforme a Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022).

