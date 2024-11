PC investiga homem suspeito de tentativa de homicídio contra criança de nove anos no Marajó

Um homem foi preso suspeito de tentativa de homicídio contra uma criança de nove anos no município de Muaná, no Marajó. A prisão do investigado ocorreu na quarta-feira (20/11). O caso é investigado sob sigilo pela Polícia Civil, que comunicou que a vítima recebeu atendimento médico.

“A Polícia Civil informa que o suspeito da tentativa de homicídio foi preso em flagrante. A criança foi encaminhada para o hospital. O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Muaná”, informaram.

Conforme as informações iniciais, a vítima teria chegado desacordada e em estado gravíssimo no hospital. O menino teria entrado em coma devido às agressões. As autoridades policiais souberam sobre o caso após informações do Conselho Tutelar, que foi acionado pelo hospital municipal onde a criança deu entrada.

Na unidade médica, informaram que o homem alegou, inicialmente, que a criança teria caído de uma árvore. No entanto, as análises médicas realizadas nas lesões teriam contestado a versão do suspeito e indicariam que o estado do menino seria decorrente de um possível espancamento. Testemunhas ainda teriam relatado que viram o momento que o suspeito saiu de uma área de mata segurando o menino, que já estava desmaiado.

As autoridades policiais aguardam a recuperação do menino para que ele também possa ser ouvido e relate o que ocorreu quando estava na área de matagal com o homem. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da criança.