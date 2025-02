PC identifica trio que aplicou golpe a empresário ao utilizar falsamente nome de delegado no Pará

A Polícia Civil do Pará identificou três homens que aplicaram um golpe em um empresário ao utilizarem falsamente o nome do delegado Pedro Victor, diretor da 19ª Seccional Urbana de Itaituba, sudoeste do estado. Segundo as autoridades, o caso aconteceu após um caminhão que transportava madeira ter tombado na BR-163, no dia 8 de janeiro deste ano.

De acordo com a PC, os suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, entraram em contato com a vítima, que era proprietária do caminhão em questão, dizendo que o delegado estaria exigindo R$ 31 mil para fazer a liberação do automóvel. Após ter recebido ameaças, o empresário realizou o pagamento ao trio no valor ordenado.

A vítima então procurou a polícia na última quinta-feira (20/2) para denunciar o caso. Foi quando a Polícia Civil iniciou a investigação e descobriu o golpe. “Em menos de 48 horas após a denúncia, os suspeitos foram identificados e os valores rastreados”, informou o delegado Alexandre Brito.

A PC reforçou que os suspeitos não possuem nenhuma relação com o delegado titular da 19ª Seccional Urbana. O trio, que não foi preso, reside no município de Trairão e no distrito Moraes de Almeida. Somadas, as penas dos crimes para os suspeitos variam de 5 a 15 anos de prisão.