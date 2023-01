PC fiscaliza 26 estabelecimentos denunciados por poluição sonora em Capanema

A Polícia Civil do Pará fiscalizou, no último final de semana, 26 estabelecimentos comerciais denunciados por perturbação do sossego alheio e poluição sonora no município de Capanema, no nordeste do Pará. O trabalho policial, intitulado de "Operação Harpócrates", iniciou na última sexta-feira (27) e somente terminou no domingo (29).

No decorrer da ação, nove proprietários de carros, e de carros som propaganda foram advertidos e 17 bares foram fiscalizados.

As diligências inciaram após denúncias e pedidos do Ministério Público (MPPA). Equipes da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA), e reforço operacional da Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e da Superintendência Regional de Capanema partiparam da operação.

“Nossas equipes policiais estão nas ruas apurando as denúncias da população e perturbação do sossego, além de demandas oriundas do MP e também do Fórum da cidade. O intuito é dar continuidade às ações para coibir a conduta com aplicação das medidas pertinentes em cada caso, responsabilizando e conscientizando os infratores”, contou a delegada Soranda Nascimento, titular da Demapa.

Qualquer pessoa que tiver seu sossego perturbado por estabelecimentos, vizinhos ou mesmo carro na rua, pode denunciar pelo número 181, que funciona 24h, ou pelo telefone da Demapa (999910032), em horário comercial.