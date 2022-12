Fiscalização da PC fecha 19 bares denunciados por poluição sonora em Belém

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil do Pará (PCPA), fechou as portas de 19 estabelecimentos denunciados por poluição sonora em Belém. A ação ocorreu nas madrugadas de sábado (17) e domingo (18) em bares e restaurantes, com intuito de investigar denúncias relacionadas com sons automotivos repassadas ao Centro Integrado de Operações (Ciop).

Dentre os 26 locais fiscalizados, mais da metade teve as atividades encerradas por não apresentarem alvará de funcionamento. Os locais fechados ainda receberam 24 notificações para veículos com som acima do índice permitido.

As ações da Demapa continuam durante os próximos dias para combater crimes de poluição sonora, conscientizar a população e prevenir perturbação do sossego alheio.

Quedas nas denúncias de poluição sonora e perturbação da tranquilidade

O número de denúncias de poluição sonora e perturbação da tranquilidade caiu pelo segundo ano consecutivo no Pará. De janeiro a outubro deste ano, foram registradas 71.971 ocorrências via Centro Integrado de Operações (Ciop), 36,6% a menos do que o registrado no ano passado, que também já tinha contabilizado 7,8% menos denúncias do que em 2020, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Um balanço, feito com base nos registros do Ciop, mostram que 34,9% da perturbação e poluição sonora em Belém são registradas em residências. A mesma tendência se repete em Ananindeua (36,2%), Marituba (36,7%) e Benevides (39,9%). Na capital paraense, o bairro com maior incidência do problema é a Pedreira, local onde são feitas 7,34% das queixas de toda a cidade.