PC do Pará alinha novas ações contra facções criminosas; 126 prisões já foram realizadas em 2024

No Pará,126 prisões de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com facções criminosas foram realizadas pela Polícia Civil em 2024. O balanço foi divulgado na segunda-feira (11), em meio a uma reunião estratégica com diretores das seccionais e delegacias da Região Metropolitana de Belém, que buscou alinhar ações de enfrentamento às facções criminosas.

O encontro foi conduzido pelo delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, ao lado do delegado-adjunto, Raimundo Benassuly, e do gestor da Diretoria de Polícia Metropolitana, delegado Daniel Castro, além de delegados e diretores das unidades policiais.

No encontro, foram discutidos os principais desafios enfrentados no combate a esses grupos, bem como a atuação das facções no tráfico de drogas, extorsão e crescente violência contra os agentes de segurança pública do Estado.

VEJA MAIS

"O nosso objetivo é que a Polícia Civil intensifique as suas ações no combate a facções criminosas e milícias. É um momento importante, que iremos unir forças com todo o Sistema de Segurança, para que a gente possa dar uma resposta imediata a esses crimes que estão ocorrendo no Estado e, a partir disso, trazer mais segurança para a população", informou Walter Resende.

Cooperação entre as unidades policiais

O fortalecimento da cooperação entre as unidades da Polícia Civil, com ênfase na troca de informações de inteligência e na coordenação de operações policiais foi amplamente debatido entre os presentes.

"A Polícia Civil está padronizando a forma de enfrentamento às facções criminosas, por meio do aprimoramento da atuação enquanto Polícia Judiciária, e da promoção de reuniões, para que haja um nivelamento em que todas as unidades operacionais culminem com ações cautelares. Dessa forma, iremos enfrentar esses criminosos além do esforço rotineiro; é aquele famoso plus. O momento requer que se faça um esforço a mais, para que se alcance uma ação mais efetiva, mais objetiva e mais cirúrgica", enfatizou o diretor de Polícia Metropolitana, o delegado Daniel Castro.

Expectativa para aumento de prisões

A Polícia Civil do Pará destacou que a expectativa é que, com a implementação de novas medidas, seja possível aumentar o número de prisões de envolvidos em facções criminosas. A PC também estima que esse novo alinhamento refletirá na redução da atuação dos grupos criminosos e na melhoria da qualidade de vida dos paraenses, especialmente dos moradores da Região Metropolitana de Belém.

Política de enfrentamento

Também segue em vigor a Política de Enfrentamento às Facções Criminosas (PEFC), criada para fortalecer as investigações no Pará e ajudar na repressão e prevenção de crimes cometidos por facções. A Política visa ainda aprimorar a interlocução com o Poder Judiciário, Ministério Público e a Força Integrada de Combate às Facções Criminosas, integrando e otimizando a dinâmica entre todos os membros do Sistema de Segurança Pública.