Em Belém, PC cumpre mandados judiciais por importunação sexual no ambiente virtual

A Polícia Civil investiga crimes de importunação sexual na internet, e, nesta quarta-feira (4), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital paraense. A ação foi da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupo Vulneráveis Praticados por meios Cibernéticos. Com informações da Agência Pará.

A PC informou que deflagrou a Operação Himeros a fim de investigar crimes de importunação sexual praticados pela internet. A delegada Lua Figueiredo informou que as investigações apontam que os crimes começaram há cerca de 10 meses.

Segundo a delegada, a polícia descobriu que um suspeito utilizava diversos números telefônicos para abordar vítimas mulheres, por meio de aplicativos de mensagens. Em seguida, ele enviava imagens, gifs e vídeos exibindo o órgão genital e praticando atos libidinosos, sem o consentimento das vítimas.

Lua Figueiredo também informou que, até o momento, foram identificadas cerca de sete vítimas do criminoso, sendo uma delas menor de idade. Nesta quarta-feira, durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos dispositivos eletrônicos do investigado.

A PC informou que os equipamentos serão periciados para esclarecer o modo de atuação, e as investigações vão seguir com o objetivo de reunir provas dos demais crimes praticados e responsabilizar criminalmente o investigado.

Pessoas que tenham sido vítimas de crimes do gênero podem registrar as ocorrências junto à Polícia Civil, através do número 181 ou presencialmente nas delegacias.

O termo “importunação sexual” significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

A legislação também considera o crime no ambiente virtual, por meio das redes sociais, aplicativos de troca de mensagens ou mídias sociais.