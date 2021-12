Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus, na BR-316

Um homem foi preso pelo crime de importunação sexual, na tarde da última terça-feira (21), dentro de um ônibus na BR-316, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. A prisão foi realizada por agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava sentada quando um homem de prenome Elias sentou-se ao lado dela expondo o órgão genital.

O criminoso virou-se para a mulher e começou a praticar atos obscenos para que a vítima ficasse olhando. Indignada, a passageira o empurrou e se levantou chamando a atenção de todos que estavam no coletivo. O homem, mesmo com o órgão genital exposto, ainda tentou fugir, mas a vítima conseguiu detê-lo com a ajuda dos demais passageiros.

Ao avistarem a viatura do Detran que estava em ronda pela BR, os passageiros pediram ajuda dos agentes de fiscalização que constataram o crime e deram voz de prisão ao acusado. O criminoso foi conduzido pelos agentes à delegacia do bairro para os procedimentos cabíveis.

A Lei de Importunação Sexual (13.718/2018) em vigor no Brasil estabelece prisão de até cinco anos para quem cometer ato libidinoso contra alguém sem sua anuência. O termo "importunação sexual" significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima.