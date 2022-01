Adolescente é apalpada nos seios por homem em ônibus; suspeito foi preso

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de importunação sexual, após um homem de 22 anos acariciar seu ombro e apalpar seus seios enquanto ela estava dentro de um ônibus, em Patos de Minas (MG). O suspeito foi preso. As informações são do portal Último Segundo, do IG.

Passageiros flagraram a ação do homem e avisaram o motorista e o condutor do veículo informou à Polícia Militar. Os agentes acionaram a corporação quando perceberam que os passageiros ficaram agitados, relatando o caso de abuso sexual no coletivo.

De acordo com a PM, a garota "chorava bastante" enquanto falava com os policiais. Ela relatou que o suspeito ficou sentado logo atrás de seu assento e passou a mão em seus ombros e desceu até embaixo dos seios. O abuso teria se repetido diversas vezes durante o percurso. Uma testemunha que estava no ônibus confirmou à polícia a versão apresentada pela vítima.

No entanto, o suspeito admitiu ter passado a mão no ombro da menina, mas não nos seios. O homem foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual.

Ainda de acordo com a PM, a empresa de ônibus foi procurada para ter acesso às imagens das câmeras de monitoramento instaladas dentro do coletivo. Porém, a empresa informou que as câmeras não gravam.