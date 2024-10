PC cumpre mandados em investigação de homicídio de ex-agente penal no Aurá, em Ananindeua

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira (22) pela Polícia Civil, no bairro do Aurá, em Ananindeua. A ação ocorreu durante a Operação “Castro”, que investiga o homicídio do ex-agente penitenciário Antônio Ronisson Cardoso de Castro, morto no dia 16 de fevereiro deste ano, dentro do seu residencial quando saía para trabalhar.

A ação foi deflagrada pela Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), vinculada à Divisão de Homicídios (DH), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Os mandados foram expedidos pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, no âmbito do inquérito policial que apura o homicídio do ex-agente penal. Na ação, os imóvel dos residenciais localizados no Aurá foram vistoriados pelos agentes.

VEJA MAIS

Todo o material coletado será periciado e analisado para auxiliar nas investigações que seguem em andamento. O intuito é identificar os envolvidos no crime e a motivação para a morte de Antônio Ronisson.

O crime

Antônio estava saindo de casa para ir ao trabalho quando foi surpreendido por quatro homens que chegaram em duas motocicletas. Os criminosos atiraram contra ele antes que pudesse entrar no carro. O caso aconteceu oito meses atrás no Residencial Padre Pietro Gerosa, Conjunto Girassol, na Estrada do Aurá, bairro Águas Brancas, em Ananindeua. A quadrilha fugiu logo após cometer o homicídio, enquanto a vítima morreu no local.

Na época, uma fonte ligada à polícia disse que Antônio estava recebendo ameaças de morte há algum tempo, por conta da profissão que exercia. Ele já tinha sido aconselhado pelas autoridades a deixar a casa onde morava. A vítima, conforme o relato das autoridades, fazia parte de uma ronda de rede proteção da Polícia Militar, um patrulhamento realizado em frente à casa de pessoas ligadas à segurança pública.