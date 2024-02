Ex-agente penitenciário é morto a tiros em residencial, em Ananindeua

Um ex-agente penitenciário, identificado como Antônio Ronison Cardoso de Castro, de 44 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (16), no Residencial Padre Pietro Gerosa, Conjunto Girassol, na Estrada do Aurá, bairro Águas Brancas, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, a vítima estava saindo de casa para ir ao trabalho quando foi surpreendida por quatro homens que chegaram em duas motocicletas.

VEJA MAIS

A redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio.