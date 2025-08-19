PC cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de furto em Igarapé-Açu

Guilherme Pinheiro da Silva, conhecido pelo apelido de “Guiga”, foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (18/8), suspeito de praticar furto qualificado na agrovila São Jorge, zona rural de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. O crime em questão ocorreu no dia 18 do mês passado.

Segundo a PC, “Guiga” já era investigado por uma série de furtos ocorridos naquela localidade. As investigações o apontaram como autor do crime. Com isso, a polícia considerou as condutas reiteradas do suspeito e representou pela prisão preventiva de Guilherme, que posteriormente foi decretada pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu.

Desde o dia 21 de julho, “Guiga” estava custodiado no presídio de Santa Izabel do Pará também por outro furto. Os policiais civis se deslocaram até a unidade prisional e cumpriram a ordem judicial de prisão preventiva.

Punição

O Código Penal Brasileiro (CPB) estabelece pena de dois a oito anos de reclusão e multa para o furto qualificado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Guilherme responderá à Justiça pelo furto qualificado pelo concurso de agentes.