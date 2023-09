PC conclui inquérito sobre o assassinato do ex-vereador de Trairão

Depois de um ano de investigações, a Polícia Civil de Trairão, no sudoeste do Pará, terminou o inquérito da morte do ex-vereador do município Antônio Carlos de Moura, conhecido pelo apelido de “Toninho”. Sete pessoas, de nome não divulgados, foram indiciadas no crime por homicídio qualificado, associação criminosa, porte e posse e comercialização de arma de fogo, fraude processual e corrupção passiva. O Ministério Público já encaminhou as denúncias e o processo agora aguarda decisão judicial para determinar se os acusados viram se tornarão réus formais e serão julgados pelo Tribunal do Júri. As informações foram divulgadas pelo Giro Portal.

“Toninho” foi brutalmente assassinado em 11 de março de 2022, com nove tiros, dentro da residência onde morava. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), já havia realizado uma operação em 22 de abril do mesmo ano, resultando em prisões temporárias e na apreensão de armas, munições e outros itens.

O inquérito, conforme a publicação do Portal Giro, diz que o crime foi encomendado por dois mandantes que deviam aproximadamente R$ 900 Mil à vítima. O executor foi contratado por R$ 40 Mil e contou com a ajuda dos primos da vítima para encobrir as provas.

Os crimes

Homicídio qualificado: todas as sete pessoas foram indiciadas por envolvimento direto ou indireto no assassinato.

Associação criminosa: os envolvidos também foram indiciados por formar uma associação com o objetivo de cometer crimes.

Porte, posse e comercialização de arma de fogo: devido à apreensão de armas e munições durante as investigações.

Fraude processual e corrupção passiva: alguns dos indiciados foram também acusados de tentar alterar provas e corromper o curso da justiça.