'Pastor tatuado' e 'DG' são presos em operação que investiga atentado contra comerciante no Marajó

Luiz Carlos Farias Baia, conhecido pelo apelido de “Pastor Tatuado”, e Valdinei Guerreiro Gomes, o “DG”, foram presos pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (25/7), durante a operação “Stigmata”, deflagrada em Ananindeua, na Grande Belém, e em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A prisão dos dois é resultado da investigação de uma tentativa de homicídio a tiros contra um comerciante local de São Sebastião, ocorrido em 8 de novembro do ano passado.

Conforme a apuração da PC, a vítima foi abordada por dois homens armados na frente da casa de show que é dona. O comerciante conseguiu fugir do ataque que, segundo a polícia, foi motivado por tráfico de drogas com o envolvimento de uma facção criminosa que atua no município.

A partir do avanço das investigações, a Polícia Civil solicitou à Comarca de São Sebastião da Boa Vista as prisões preventivas de Luiz Carlos e Valdinei Guerreiro, incluindo mais três ordens judiciais de busca e apreensão.

Ainda de acordo com a PC, Luiz tinha sido preso em 2012, na operação “Tribus”, contra um grande esquema de tráfico de drogas. Além disso, conforme o relato das autoridades, ele é um servidor público comissionado da Prefeitura de São Sebastião da Boa Vista, que exerce a função de motorista da ambulância do hospital municipal. A redação integrada de O Liberal tenta contato com a prefeitura de São Sebastião para obter um posicionamento.