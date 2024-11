Passageira é arremessada após carro bater contra cerca e morre em Tomé-Açu

Ananda Franco da Graça morreu em um acidente de trânsito registrado na quarta-feira (6/11), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Ela e outra mulher, que não teve o nome revelado, estavam em um carro, que bateu contra a cerca de uma fazenda que fica na comunidade Vila Socorro, zona rural.

Ananda estava no passageiro do automóvel. A condutora do carro disse ao Portal Tailândia que o acidente teria ocorrido após ela perder a direção do veículo.

Além disso, a motorista acrescentou que, com a força da batida, Ananda foi arremessada para fora do carro, sendo que ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.