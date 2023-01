Passageira de ônibus é presa transportando mais de 10 kg de maconha dentro de bagagem em Santarém

Uma mulher, de nome não revelado, foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de dez quilos de maconha no início da noite de terça-feira (10) na cidade de Santarém, região oeste do Pará. O caso ocorreu durante uma fiscalização na rodovia BR-163, na altura do quilômetro 995.

VEJA MAIS

De acordo com a PRF, por volta de 18h30, foi dada ordem de parada a um ônibus que realizava transporte coletivo de passageiros. Durante a inspeção das malas, os agentes rodoviários localizaram dez tabletes de maconha, pesando mais de 1kg cada, nas bagagens de uma passageira.

A suspeita iria de Santarém para Marabá no transporte. Ela confessou aos policiais que receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte da maconha.

A passageira foi presa e encaminhada à 19ª Seccional de Polícia Civil em Santarém, a fim de que fossem tomadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.