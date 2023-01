PRF prende, no Pará, homem acusado de associação criminosa e roubo

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem procurado pela Justiça, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. A prisão ocorreu na sexta-feira (6), no km 1127 da BR-230.

A equipe da PRF informou que, durante fiscalização de rotina, abordou o condutor de uma caminhonete. Ao verificar a documentação do motorista e consultar os sistemas, os policiais constataram um mandado de prisão pelos crimes de associação criminosa, roubo e abandono material contra o condutor.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Grajaú, no Maranhão, em junho de 2022. O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Itaituba, para que fossem tomados todos os procedimentos cabíveis. Ele continuará preso, à disposição da Justiça.

