Passageira de motocicleta morre após colisão com ônibus em Ananindeua

Uma mulher identificada como Elizabeth Maria do Socorro Medeiros Ribeiro morreu após a colisão entre um ônibus e uma motocicleta na manhã desta quinta-feira (11/9), em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima estava na garupa da moto, que foi atingida pelo coletivo na avenida Dr. Nonato Sanova, com a travessa WE-36. O condutor da motocicleta, que seria motorista por aplicativo, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informou que, com base no relato de testemunhas, o condutor da motocicleta teria avançado a via preferencial, ocasionando a batida entre os veículos. “Quando as equipes da Semutran chegaram ao local, as vítimas já haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Uma das vítimas foi conduzida em estado grave", informou.

No entanto, a imagem da câmera de segurança de um estabelecimento mostra quando duas motocicletas trafegavam lado a lado na via. O veículo em que Elizabeth Maria estava reduziu a velocidade para que a outra moto dobrasse. Neste momento, o ônibus atinge o veículo por trás e passa por cima da mulher, que era passageira. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta após dar entrada no hospital.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso. Pelas imagens, é possível ver as vítimas jogadas na via, próximas a um ônibus. Outra gravação mostra uma mulher debaixo do coletivo, que aparece com para-choque e o vidro frontal danificados.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional da Cidade Nova irá instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito. “O motorista do ônibus permaneceu no local e acionou o serviço de emergência. Em seguida, apresentou-se espontaneamente na Seccional para prestar depoimento, juntamente com o veículo, que foi apreendido. Uma vítima foi encaminhada para atendimento médico. Perícias serão solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

A Polícia Científica do Pará comunicou que “o corpo de Elizabeth Maria do Socorro Medeiros Ribeiro passa por perícia e, em seguida, será liberado aos familiares”.