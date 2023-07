Passageira de lancha é presa com mais de 24 quilos de maconha ao desembarcar em Terra Santa

Laila Gabriela Simão da Silva foi presa, neste sábado (1º), transportando quase 25 quilos de maconha em uma mala no Terminal Hidroviário de Terra Santa, no oeste do Pará. Ela contou à Polícia Militar que embarcou em Parintins (AM), cidade distante cerca de 64 quilômetros do município paraense que ela foi detida. As informações são do Jeso Carneiro.

VEJA MAIS

Assim que desembarcou de uma lancha, a suspeita foi questionada pelos militares sobre o conteúdo da bagagem, ao verem o visível peso do conteúdo. A jovem entrou em contradição e acabou por confessar que transportava droga.

Após o flagrante do crime de tráfico de drogas, Laila recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil do Pará, em Terra Santa. A droga foi pesada em 24 quilos e 730 gramas, distribuídas em 23 pacotes. Caso seja condenada, a suspeita pode pegar de 5 até 20 anos de prisão, além de pagar multa.