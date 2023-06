Policiais militares prendem dois suspeitos de tráfico de drogas em Capanema

Policiais militares do 11º Batalhão (11º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas e apreenderam 780 porções de entorpecentes em Capanema, região nordeste do Pará.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (16). A guarnição do motopatrulhamento informou que realizava rondas no bairro Guarasuco e recebeu denúncias sobre tráfico de drogas naquela área. No local indicado, os militares viram dois homens.

Um deles conduzia uma motocicleta sem placa. O outro tinha uma mochila nas costas. Ainda segundo os militares, a dupla tentou fugir assim que notou os policiais, mas acabou detida.

LEIA TAMBÉM:

Dentro da bolsa, os militares encontraram 731 porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1,3 quilos, 49 porções de substâncias semelhantes ao oxi, duas balanças de precisão e materiais para embalar os entorpecentes.

A dupla recebeu voz de prisão e, em seguida, foi conduzida, junto com todos os itens apreendidos, à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, onde foram adotadas as providências cabíveis.