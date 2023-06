Suspeito de tráfico é preso no Marajó com droga escondida no umbigo

Um homem, identificado apenas como Paulinho, foi preso, na tarde de domingo (25), suspeito de tráfico de drogas em Ponta de Pedras, na ilha do Marajó. Com ele, a polícia encontrou duas pedras de oxi escondidas no umbigo. Paulinho confessou aos agentes que estava vendendo as drogas a granel, utilizando uma faca de serra para raspar e embalar na hora da comercialização. As informações são do Notícia Marajó.

Tudo começou quando a Polícia Militar foi alertada sobre um possível tráfico de drogas em um bar do município. Um dos suspeitos se tratava de Paulinho. Segundo o responsável pelo 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, a quantidade apreendida com o suspeito, se fracionada, renderia cerca de 50 porções menores.

Além das drogas, a PM encontrou uma quantia em dinheiro com Paulinho, que os militares acreditam ser oriundo do tráfico. O suspeito teria informado que em sua residência possuía aproximadamente sete caixas de seda celulose, que ele distribuía como brinde junto com a compra de uma porção de droga, facilitando o consumo.

A equipe policial deslocou-se até a residência onde foram encontradas em seu quarto as sete caixas de seda celulose.