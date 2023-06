Paraense relata como sobreviveu ao acidente com ônibus que saiu de Tucuruí; áudio

A redação integrada de O Liberal teve acesso a áudios de uma das sobreviventes do acidente que aconteceu no último sábado, 24, envolvendo um ônibus de transporte de passageiros que saía de Tucuruí (PA) com destino a Goiânia (GO). O veículo capotou no km 410 da BR-153, trecho do município de Miranorte, em Tocantins. A vítima descreve que o ônibus virou após tentar uma ultrapassagem.

O áudio é de uma paraense que seguia de Tucuruí para Goiânia para visitar os filhos. Ela não se identifica na gravação. Segundo o relato, ela embarcou no ônibus às 10h de sábado e, por volta de 22h, o acidente aconteceu. O veículo teria tentado uma ultrapassagem que não deu certo e, para não colidir com outro transporte, fez uma manobra e foi quando capotou.

"Peguei o ônibus 10h da manhã. Quando foi 10h da noite o ônibus capotou. O cara foi fazer uma ultrapassagem, não deu conta, ia bater numa carreta. Para desviar, jogou o ônibus, o carro virou".

VEJA MAIS

Segundo a passageira, pessoas próximas a ela no veículo morreram. Ela, no entanto, foi arremessada pela janela do ônibus, com o impacto, e conseguiu sobreviver.

"Sem mentira nenhuma, eu voei do ônibus, pela janela. Eu estou só poeira, terra. Mas eu tive só uns arranhões nas costas e costelas, que eu bati muito, mas não quebrou nada. É muito triste. Tem gente com braço que teve que jogar fora, que não prestou mais. A senhora esmagou a perna...", lamenta.

A paraense estaria seguindo viagem para Goiânia visitar os filhos, mas relata que não tem mais coragem de continuar a viagem e informa ao parente, no áudio, que pretender voltar para Tucuruí (PA).

"Eu não tenho mais estrutura para chegar até os meus filhos, eu to voltando para minha casa. Não tenho mais estrutura para ir pra frente, eu peguei trauma. Eu só quero chegar na minha casa. Mas eu to com medo de entrar nos ônibus. Eu to querendo chegar na minha casa viva. A distância que eu to para chegar até os meus filhos é mais longe do que voltar para minha casa".

O acidente

O acidente que aconteceu no último sábado, 24, envolvendo um ônibus de transporte de passageiros que saía de Tucuruí (PA) para Goiânia (GO), já soma três mortos e 19 feridos. Entre os que perderam a vida, estaria um paraense, do município de Parauapebas, sudeste do estado. A maioria das vítimas socorridas foi levada para o Hospital Regional de Miracema (TO). Nesta segunda-feira, 26, apenas duas delas permanecem internadas.