Colisão entre dois caminhões causa incêndio e motorista morre carbonizado

Um motorista morreu carbonizado e outro ficou gravemente ferido após colidirem dois caminhões-cegonha, que pegaram fogo com ambos ainda presos nas ferragens. O caso ocorreu no último domingo (25), em Campo Grande – MS.

Segundo agentes do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 12h30. Após a colisão, os veículos começaram a pegar fogo quando as equipes realizaram o resgate, conseguindo retirar do local apenas um motorista, identificado como Márcio, que foi encaminhado ao hospital mais próximo em estado grave.

O outro condutor, ainda não identificado, ficou preso nos destroços e morreu carbonizado.

A Polícia Militar foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)