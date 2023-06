Acidente com ônibus que saiu de Tucuruí contabiliza 3 mortos e 19 feridos; um paraense morreu

O acidente que aconteceu no último sábado, 24, envolvendo um ônibus de transporte de passageiros que saía de Tucuruí (PA) para Goiânia (GO), já soma três mortos e 19 feridos. Entre os que perderam a vida, estaria um paraense, do município de Parauapebas, sudeste do estado. A maioria das vítimas socorridas foi levada para o Hospital Regional de Miracema (TO). Nesta segunda-feira, 26, apenas duas delas permanecem internadas.

O acidente aconteceu na noite de sábado, 24, no km 410 da BR-153, trecho do município de Miranorte, no Tocantins. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não determinou a causa do acidente, mas realiza investigações. O ônibus de viagem, que transportava 30 passageiros, tombou na pista. Duas pessoas morreram na hora, outra morreu no hospital e cerca de 19 foram internadas em hospitais públicos do Tocantins.

A maior parte das vítimas foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Regional de Miracema (HRM). Um médico plantonista do local chegou a dar entrevista à TV local informando que 11 das vítimas chegaram de uma vez, sendo pelo menos uma delas em estado grave. Ele seria um paraense, de Parauapebas, que morreu devido a complicações do estado de saúde:

"Recebemos cerca de 11 pessoas de uma vez, no início, um deles em estado grave, que após os primeiros exames foi para o centro cirúrgico. Infelizmente, após a segunda parada cardíaca, ele foi a óbito. Ele era de Parauapebas. Os demais são de ortopedia. Um teve amputação de braço e os outros estão fora de risco", comentou o médico plantonista do hospital, Demerval Júnior.

Na manhã desta segunda-feira, 26, a redação integrada de O Liberal entrou em contato com o HRM, que informou que a maior parte dos sobreviventes do acidente já foi transferida para outras unidades de saúde ou foi para casa, restando apenas duas pessoas internadas. O hospital não repassou informações sobre o paraense que teria morrido no local.