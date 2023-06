Acidente de ônibus que saiu de Tucuruí deixa duas pessoas mortas na estrada de Tocantins

Um ônibus que saiu do município de Tucuruí, no Pará, se envolveu em um acidente na noite de sábado (24), no trecho urbano de Miranorte, no Tocantins. Duas pessoas morreram e, pelo menos, 19 pessoas ficaram feridas. De acordo com informações apuradas o ônibus seguia de Tucuruí com destino a Goiânia.

Com o acidente, o trânsito no trecho da rodovia precisou ser interditado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 23h30. O ônibus estava lotado de passageiros no momento do acidente, mas o número exato das pessoas feridas ainda é desconhecida.

VEJA MAIS

De acordo com informações do Jornal do Tocantins, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), informou que 19 pessoas deram entrada no Hospital Regional de Miracema e uma pessoa foi para o Hospital Geral de Palmas, mas as informações ainda estão sendo levantadas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Corpo de Bombeiros foram ao local para prestar os primeiros socorros às vítimas. Os feridos foram levados para os hospitais de Miracema do Tocantins e Paraíso. O Instituto Médico Local também foi acionado para fazer a remoção dos corpos.