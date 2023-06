Motorista morre em acidente após colidir contra placa de trânsito um dia após ganhar R$ 100 mil

Um acidente resultou na morte de um motorista na BR-060, em Abadia de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia (GO), neste domingo (25). De acordo com as informações, o veículo colidiu violentamente contra uma placa de trânsito, ficando partido ao meio.

VEJA MAIS

O acidente ocorreu por volta das 8h, conforme relato da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A vítima, identificada como Marco Aurélio Rocha da Silva, de 47 anos, residia em Guapó (GO) e era conhecida na cidade por sua habilidade no poker, tendo conquistado uma premiação de R$ 100,8 mil em um campeonato no sábado (24).

Segundo a PRF, não há indícios de que o motorista estivesse sob efeito de embriaguez, e os detalhes do acidente estão sendo investigados.

O Corpo de Bombeiros informou que Marco Aurélio ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no local do acidente.

As autoridades estão empenhadas em esclarecer as circunstâncias do acidente e oferecer o devido suporte às famílias envolvidas.