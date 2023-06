Motociclista morre ao colidir com carreta na BR-316, em Castanhal

Um sinistro de trânsito na rodovia BR-316, no perímetro de Castanhal, nordeste paraense, foi registrado na manhã desta sexta-feira, 23. Uma motocicleta e uma carreta colidiram, resultando na morte do motociclista, que ainda não teve o nome divulgado. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A PRF informou que o acidente aconteceu no quilômetro 67 da BR-316, por volta das 7h. O motorista da carreta não foi encontrado, tendo se evadido do local sem prestar socorro ao motociclista, que foi localizado pelos policiais já sem vida. O órgão também informa que uma equipe está no local do acidente fazendo a perícia da área.

Segundo uma página do município, Correio do Norte, o acidente aconteceu no trecho relativo ao bairro do Jaderlândia. O motociclista teria sido arrastado por alguns metros pela carreta.

Ainda não há informações sobre a identificação do motociclista.

