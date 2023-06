Dupla em moto executa homem a tiros em distribuidora de bebidas de Barcarena

Dois homens em uma motocicleta mataram Haroldo Castro Pereira, 50 anos, na manhã desta quinta-feira (22), dentro de uma distribuidora de bebidas, localizada na rua Almeida de Moraes, em Barcarena, nordeste paraense. Os suspeitos fugiram sem deixar pistas. Segundo a Polícia Militar, a vítima é conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas e seria suspeito de participação de cometer assassinato na cidade. O perfil Jornal Barcarena, no Facebook, divulgou que testemunhas relataram que Haroldo foi executado com, pelo menos, seis tiros. As autoridades não informaram se a vida pregressa dele pode ter ocasionado o homicídio.

Conforme consta no relato policial, uma guarnição do 14º Batalhão, responsável pelo policiamento no município, recebeu a denúncia de que um homem tinha sido baleado, por volta das 10h20. Assim que os militares chegaram no local informado, Haroldo já estava morto. Moradores contaram à polícia que a dupla de suspeitos estava em uma moto Honda XRE sem placa, chegaram até a vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Depois disso, eles fugiram logo após o crime ter sido cometido.

A PM isolou o local onde Haroldo foi morto para resguardar possíveis provas e indícios do crime. Em nota, a PC informou à redação integrada de O Liberal que o caso é investigado pela delegacia de Barcarena. Perícias foram solicitadas e diligências são realizadas para coletar informações no intuito de identificar e localizar os envolvidos no crime.