Operação policial detém associação criminosa em Bragança; um suspeito morre durante troca de tiro

Um homem morreu durante uma operação da Polícia Civil em Bragança, no nordeste do Pará. Ele era investigado por homicídio qualificado e, segundo a polícia, atirou contra os agentes, que revidaram. No desfecho da ação, quatro pessoas foram presas.

Para combater uma organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas no município de Bragança, situada entre a Vila de Caratateua e a Vila do Treme, a Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional da Zona Bragantina, em ação conjunta entre as Delegacias de Bragança, de Augusto Corrêa e de Peixe-Boi, deflagrou, na terça-feira (20), a Operação “Mangue Vermelho”.

"Essa operação é resultado de sete meses de investigação que trouxeram informações no intuito de corroborar de que, na zona rural de Bragança, operava uma verdadeira organização criminosa, que tinha o objetivo de dominar o tráfico de drogas da região”, disse o delegado Jasson Ytallo, coordenador da operação.

As ações começaram ainda na madrugada. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nos endereços investigados. “A identificação dos indiciados se deu a partir de exaustivo trabalho de campo a fim de individualizar o máximo de integrantes e suas respectivas localizações", explicou o delegado.

Durante as diligências para cumprir o quinto mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça contra um investigado pelo crime de homicídio qualificado, o suspeito realizou um disparo de arma de fogo contra os policiais que se aproximavam. Em resposta, os agentes revidaram também com disparos, atingindo o homem, que não resistiu às lesões e morreu, informou, ainda, a Polícia Civil.

"Nesse mês de junho, a 6ª Risp (Região Integrada de Segurança Pública ) vem cumprindo diretrizes da Diretoria de Polícia do Interior no sentido de intensificar o combate ao crime de tráfico de drogas e o cumprimento de mandados de prisão de pessoas foragidas. Essas ações, além de efeito repressivo, também têm um efeito preventivo já em relação à Operação Verão 2023, que se inicia no próximo dia 30", explicou o delegado Rayrton Carneiro, superintendente da região.

Os quatro presos foram encaminhados para a Delegacia de Bragança, para os procedimentos apropriados. Em seguida, serão colocados sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), ficando à disposição da Justiça.