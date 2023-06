​Preso terceiro envolvido na morte de empresário em restaurante na Marambaia, em Belém

Wagner Felipe Santos Lima, mais conhecido como “Gordinho” ou “Felipinho”, foi preso na última quarta-feira (21), em Belém, sob suspeita de participação em uma tentativa de assalto que resultou na morte do empresário Elias Rodrigues Santana. O caso foi registrado em abril ​​do ano passado, dentro de um restaurante, no bairro da Marambaia, em Belém.

Policiais federais que também estavam no estabelecimento perceberam a ação e interviram. Houve troca de tiros, que culminou com a morte de Elias. (Reprodução/ Redes sociais)

A vítima almoçava no local na companhia de outras pessoas, inclusive de um familiar que ficou ferido, quando os suspeitos chegaram. Policiais federais que também estavam no estabelecimento perceberam a ação e intervieram. Houve troca de tiros, que culminou com a morte de Elias. O corpo dele ficou debruçado sobre a mesma mesa onde almoçava.

O mandado de prisão existente contra Wagner foi cumprido pela Polícia Civil do Estado do Pará, através da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP). O caso foi apurado pela especializada e resultou, até o presente momento, na prisão de três envolvidos no crime. Objetos também foram apreendidos. Os suspeitos foram colocados sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário.