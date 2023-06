Secretária de Saúde de Ourilândia do Norte morre em acidente de carro

A servidora Geiza da Silva Dantas, 43 anos, secretária de saúde do município de Ourilândia do Norte, sul do Pará, morreu na manhã de sábado (24) em acidente de carro na PA-279, próximo a São Félix do Xingu. A vítima estava em um carro plotado da prefeitura. A reportagem ainda não tem informações sobre o estado de saúde do motorista do veículo.

De acordo com informações do site Canaã Tem de Tudo, a secretária estava em uma caminhonete Triton, cor branca, e seguia de Ourilândia do Norte para o município de São Félix do Xingu. Até o momento não há informações sobre a circunstância do acidente e sobre a quantidade de pessoas que estavam no veículo.

VEJA MAIS

A secretária ainda chegou a ser socorrida e levada para um hospital em São Félix do Xingu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Geiza da Silva Dantas, 43 anos, era Administradora e enfermeira por formação, ela já foi servidora da pasta de Saúde de São Félix do Xingu. E deixa uma filha.