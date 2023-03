Paraense preso por transportar meia tonelada de cocaína é encontrado morto na prisão

O paraense Felipe Pacheco, natural de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi encontrado morto na prisão na terça-feira, 28 de fevereiro, depois de ter sido detido no último domingo, 26, por transportar quase meia tonelada de cocaína em uma aeronave, no Mato Grosso (MT). Ele estava em uma cela desde então, e passava por triagem da Polícia Civil antes de ser transferido. As informações são de O Estado Net.

Segundo apuração feita pelo site do interior, a Polícia Federal (PF) teria afirmado que Felipe era ligado ao garimpo em Novo Progresso e fazia viagens na região garimpeira no sudoeste paraense. Ele já vinha sendo monitorado antes e ser preso.

VEJA MAIS

Ele foi abordado no último domingo no Mato Grosso, em uma ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Federal, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Felipe era piloto do avião que estava carregado com 14 fardos de droga, cerca de 472kg de cocaína. Felipe foi encaminhado para a delegacia de Polícia Federal e aguardava transferência para o presídio em Sinop.

Após a realização de perícia, o corpo de Feipe deve ser transportado para Novo Progresso nesta quarta-feira (1), onde será enterrado.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial sobre as circunstâncias da morte, por parte das polícias Federal e Civil.