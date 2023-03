Homem que cumpria pena por roubo é morto a tiros na estação do Marex nesta quarta-feira (1º)

Um homem, identificado como Wagner Dealmiro Porto, 32 anos, que cumpria pena por roubo no Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB), foi morto a tiros na avenida Júlio César, próximo à estação do Marex, bairro Maracangalha, em Belém. A Polícia Científica do Pará (PCP) avaliou que o crime teve características de execução.

Wagner estava em regime semi aberto. Ele saía para trabalhar todos os dias, às 6 horas, e retornava às 20h. Hoje, ao sair, já havia um carro à espera dele. Wagner foi morto com 10 tiros, segundo a Polícia Militar. Ele estava preso por roubo desde 2009, segundo informações do sargento Marques e do soldado Peixoto, do 1º Batalhão da PM.

Corpo passa por perícia da Polícia Científica do Pará. (Carmem Helena / O Liberal)

Segundo a PCP, foram pelo menos 10 tiros, dos quais 6 na cabeça, o que é compatível com execução. Os demais tiros foram no braço e perna. Ainda segundo a perícia, a arma usada foi uma pistola ponto 40, uma arma de uso privativo da Polícia. Após o trabalho da perícia, o corpo foi removido, às 8h30, para o IML.